Diyarbakır’da Yenişehir Belediyesi, vatandaşların sosyalleşebilmesi, kültürel faaliyetlerden faydalanabilmesi ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunulabilmesi amacıyla Millet Kıraathaneleri açtı.

Diyarbakır’da Yenişehir Belediyesi, vatandaşların sosyalleşebilmesi, kültürel faaliyetlerden faydalanabilmesi ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunulabilmesi amacıyla Millet Kıraathaneleri açtı.

Yenişehir Belediyesi ilçe sınırları içerindeki farklı mahallelerde 2 Engelsiz Yaşam Merkezi, 4 İlk Bahar Millet Kıraathanesi, 2 İkinci Bahar Millet Kıraathanesi, 1 tane de Gençlik Merkezi açtı.

Millet Kıraathanelerinin büyük bir sosyal açığı kapattığını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçede çocuk, genç, yaşlı, kadın ve özel gereksinimli bireylere çok sayıda kıraathane kapılarının açıldığını söyledi.

Sosyalleşme, dinlenme, mesleki beceriler geliştirme, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılabilme imkânı sağlayabilmek adına çok sayıda Kıraathanenin hizmete sunulduğunu ifade eden Beşikçi, “Fabrika Mahallesi ile Aziziye Mahallemizde özel gereksinimli bireylerimizin günlük yaşam becerilerini sürdürebilmek ve toplumsal yaşama uyum göstermelerini sağlamak amacıyla çeşitli kurslarımız bulunmakta. Gezilerin düzenlendiği Engelsiz Yaşam Merkezleri, Kooperatifler Mahallesi ile Aziziye Mahallemizde 65 yaş ve üzeri yaşlılarımızın huzur içinde dinlenebilmeleri, psiko-sosyal, aile danışmanlığı, sosyal taksi, evde bakım, evde ve hastanede sağlık taraması desteklerini aldıkları İkinci Bahar Millet Kıraathaneleri; aylık 1500’e yakın öğrencinin ziyaret edip ders çalışma imkânı bulduğu ve içerisinde 3200 kitabı, e-book tabletleri, bilgisayarları ve kafesi bulunan İlk Bahar Millet Kıraathaneleri ile Şehitlik Mahallemizde aylık 1200 öğrencinin ziyaret ettiği, gençlerin kütüphanesinde ders çalışıp, oyun salonunda sosyalleşme imkânı bulduğu Aliya İzzet Begoviç Gençlik ve Kültür Merkezimizi inşa ettik. Millet Kıraathanelerimiz ile büyük bir sosyal açığı kapatırken aynı zamanda ilçemizin eğitim seviyesini de yükseltmiş olduk” ifadelerinde bulundu.

Bunun yanı sıra Beşikci, farklı yaşlardan ve kesimden çok sayıda insanın ziyaret ettiği Millet Kıraathaneleri ve Gençlik Merkezi’nin Yenişehir’in yeni buluşma adresi olduğunu belirtti.