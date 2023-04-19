Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı hazırlıkları çerçevesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz bir ortamda yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Yeniköy Mezarlığı’nda 20 personel ve 5 araçla çalışma başlatan ekipler, mezarlık alanındaki çöpleri topladı, yolları temizledi, atıkları araçlarla çöp alanına aktardı.

Ekipler, Yeniköy Mezarlığındaki çalışmalarını tamamladıktan sonra Şehitlik, Mardinkapı, Çiftehavuzlar, Alipınar ve Süryani Kadim Mezarlığı’nda temizlik ve bakım çalışması yapacak.