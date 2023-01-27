Diyarbakır’da meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilk kaza Diyarbakır-Mardin güzergahında Çınar ilçesine 5 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada hafif yaralan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak Çınar Devlet Hastanesine sevk edildi.

İkinci kaza ise, aynı güzergahta motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Otomobil çekici yardımıyla savrulduğu yerden kaldırıldı. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.