Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Diyarbakır Ticaret Borsasına ait "Dicle Teknokent" içerisinde bulunan Tohumculuk Laboratuvarı, Araştırma ve Geliştirme Merkezinde yem, hububat ve un analizleri gerçekleştirdi.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Diyarbakır Ticaret Borsasına ait "Dicle Teknokent" içerisinde bulunan Tohumculuk Laboratuvarı, Araştırma ve Geliştirme Merkezinde yem, hububat ve un analizleri gerçekleştirdi.

Öğrencilerin mesleki gelişimlerini artırabilmek amacıyla Bismil Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10 ve 11.sınıf öğrencilerine yönelik teknik gezi düzenlendi. Diyarbakır Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcıları Gökhan Çeliker ve Vasfiye Sosyal tarafından karşılanan öğrencilere Tohumculuk Laboratuvarı, Araştırma ve Geliştirme Merkezinde bulunan cihazlar ve yapılan analizler hakkında bilgi verildi.

Öğrencilere, laboratuvar tanıtımı ile laboratuvar ortamında genel çalışma ilkeleri, güvenlik, temizlik gibi konularda bilgilendirmeler yapan Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Genel sekreter Yardımcısı Gökhan Çeliker, DTB merkez laboratuvarının yıllık 5 bin numune sertifikasyon analizi yapabilecek kapasitede olduğunu belirterek" Laboratuvarımız ayrıca sertifikasyon hizmetleri öncesi Yine tohum firmalarının araştırma ve geliştirme faaliyetlerine destek verebilecek donanımı ile birlikte Ticaret Bakanlığı’ndan hububat ürünlerinde yetkili sınıflandırıcı sertifikasına sahip bir laboratuvardır. Diyarbakır Ticaret Borsamız tarafından 2021 yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı çerçevesinde Karacadağ Kalkınma Ajansının destekleri ve Ticaret Borsamızın öz sermayesi ile 3 milyon 500 bin TL ye mal olmuştur’’ dedi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından merkezde görevli ziraat mühendisleri, Gıda Mühendisleri ve Teknikerler öğrenciler birlikte tohum sertifksayon, yetkili sınıflandırıcı, yem ,hububat, un analizleri gerçekleştirdi.

Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11.sınıf Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alan Şefi Ziraat Mühendisi Zooteknist Sedat Çetin Yamaç ile öğretmen Zafer Tokur, bu tür etkinliklerin öğrenciler üzerinde olumlu etkisinin olduğunu belirterek" Öğrencilerimiz ile birlikte yapmış olduğumuz teknik gezilerimizde öğrencilerimizin yeni cihazlar ve ekipmanları tanıması iş yaşantılarında çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu gezimizde bizlere destek veren Diyarbakır Ticaret Borsasına teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.