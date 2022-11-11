Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurulan Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi bünyesinde bir danışmanlığın işbirliğiyle 2022 bahar dönemi mentorluk eğitimi ve girişimci destek programları başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurulan Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi bünyesinde bir danışmanlığın işbirliğiyle 2022 bahar dönemi mentorluk eğitimi ve girişimci destek programları başladı.

Yaklaşık 8 aydır devam eden mentorluk programları ile merkez bünyesinde girişimcilere mentorluk desteği sunacak 60 kişilik ekip oluşturuldu. Düzenlenen programa girişimciler, akademisyenler ve farklı alanlardan uzmanlar büyük ilgi gösterdi.

Girişimci Destek Merkezi, bilişim ve kültür endüstrileri alanında genç girişimcilerin iş fikirlerini desteklemeyi hedefliyor. Bugüne kadar 4 tane girişimcilik kampı düzenlendi ve özellikle gençler ile kadınlar ilgi gösterdi. Girişimcilik kamplarına katılım sağlayan 30 girişimci adayı ayrıca mentorluk ve teknik danışmanlık desteğinden yararlandı. Ayrıca kültür endüstrileri alanında düzenlenen girişimcilik kampı sonrasında yapılan yarışmada da ilk üçe giren girişimci adaylarına tablet, akıllı saat gibi ödüller verildi.

Merkez, 2023 yılında da girişimcilik destek programları ile hizmet vermeye devam edecek. Girişimci adayları katıldıkları programlar sonrasında kuluçka merkezlerinden yararlanabilecek ve iş fikirlerini olgunlaştırabilecekler. Merkez bünyesinde oluşturulan mentor havuzundan yararlanarak iş kurma sürecindeki sorunları ve kısıtları daha rahat yönetebilecekler.