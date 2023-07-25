Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde sulama kanalı mazgalına sıkışan köpek ile sulama kanalına düşen sıpa itfaiye ekipleri tarafından kurtartıldı.

Alınan bilgilere göre, dün Çınar ilçesi Göksü Baraj çıkışında sulama kanalına sıkışan köpek ve yine sulama kanılan düşen sıpa için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar düştü. İhbarın değerlendirilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, köpeği mazgaldan; itfaiye eri sahip olduğu vinci ücretsiz getirerek sıpayı kanaldan çıkardı.

Kontrolleri yapılan hayvanlar yaşam alanlarına bırakıldı.