Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu.

İlçeye bağlı Çömçeli Mahallesi’ndeki ikametinden dün öğlen saatlerinde Bedro Dağı mevkiinde mantar toplamak üzere ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan S.Y.’yi aramak için jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. S.Y., Gümüştaş Mahallesi yakınlarında bitkin halde bulundu. Haber verilmesi üzerine UMKE ekibince ilk müdahalesi yapılan S.Y. sağlık kontrolü için Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.