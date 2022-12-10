Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki gün uçurumda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki gün uçurumda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Olay, 7 Aralık’ta Bismil ilçesine bağlı Kayabaş mezrasında meydana geldi. Besici, 2 keçisinin 2 gündür uçurumda mahsur kaldığını ve kurtaramadığını bildirmesi üzerine AFAD ekipleri hazırlık yaptı. Olay yerine giden ekipler, kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi için alanında uzman dağcı ekipler, yaptığı çalışmalar sonucu 2 keçiyi sağlam bir şekilde kurtardı. Ekipler tarafından kurtarılan 2 keçi sahibine teslim edildi.