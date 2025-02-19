Diyarbakır’da Hacıbaba Pastaneleri, "lotuslu soğuk baklava" yaparak yeni bir damak zevki sundu.

Diyarbakır merkezli Türkiye’nin birçok yerinde faaliyet gösteren Hacıbaba pastaneleri yeni bir Ar-Ge çalışmasını tamamladı. Bisküvi özünden yapılan Lotuslu soğuk baklavayı vitrinine ekledi.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, soğuk baklava gibi lotuslu soğuk baklavayı da ülkeye hediye ettiklerini söyledi. Elaldı, "Lotuslu soğuk baklava, zannedersem soğuk baklavanın iki tık üstünde çok muazzam bir tat olmakla beraber müthiş bir ürün. Lotuslu soğuk baklava 15 gündür piyasada olmasına rağmen çok beğenildi. Müthiş bir geri dönüşüm aldık. Zannedersem soğuk baklava ile birlikte Türkiye’deki istihdama katkı payının olacağını düşünüyorum" dedi.

Elaldı, "Cumhurbaşkanımız her zaman diyor ki, ’biz, ülkenin hizmet kârıyız.’ Bunu söyleyen bir Cumhurbaşkanı, Türkiye’yi yöneten adam. Bizde Diyarbakır’dan çıkmış bir firma olarak, biz Türkiye’nin hizmet karıyız Dünya’ya hizmet kâr olmaya gelmişiz. Baklavada dengeleri değiştirdik. Dünya’da dondurmanın dengesini değiştireceğiz. İbni Sina’nın tarifi ile şifalı dondurmayı üretip dünyanın dengesini değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Hacıbaba pastanelerinde baklava ustası olan Ali Kaya, "Uzun bir süredir yapılan Ar-Ge çalışmalar sonucu ortaya çıkan lotuslu soğuk baklava Hacıbaba’ya özel ve Türkiye’de ilktir. Talebe göre fıstıklısı, cevizlisi olmak üzere yapılıyor. İçerisindeki maddeler karelimize edilmiş lotus bisküvisi ve özel olarak bazı karışımlarımızın eklenmesi ile yaptığımız bir üründür ve şu anki taleplere göre satışlarımızda yükseliş var, talep oldukça yüksek" şeklinde konuştu.