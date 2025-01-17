Diyarbakır Final Eğitim Kurumları, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerine motivasyon ve eğitim semineri düzenledi.

Diyarbakır Final Eğitim Kurumları tarafından yüzlerce öğrenciye LGS sınavına hazırlık, motivasyon ve eğitim semineri verildi. Seminere katılan öğrenciler hem stres attı hem de eğlenceli vakit geçirdi. Semirde sunum yapan Dr. Öğretim Üyesi İsmet Kaya, öğrencilerin sınava nasıl hazırlanması gerektiğini slayt gösterileriyle, oyunlarla ve şarkılarla anlattı.

Diyarbakır Final Eğitim Kurumları Müdürü Sedat Yılmaz, çocukların LGS’ye iyi bir hazırlık süreci yaşamasını istediklerini ve seminerde bu süreci en iyi nasıl değerlendirebileceklerinin anlatıldığını söyledi. Yılmaz, çocuklara yönelik sınava hazırlık düzeyinde hem YKS hem LGS anlamında her zaman etkinlikleri olduğunu ve bunların devam edeceğini ifade etti.

Kurumda yönetici ve aynı zamanda edebiyat öğretmeni olan Eyüp Yüksel ise, öğrencilerle ağustos ayından beri çalıştıklarını söyledi. Yüksel, “Öğrencilerimizin yorulduğunu ve motivasyonlarının düştüğünü düşündüğümüzden dolayı bir ara gaz vermek düşüncesi ile Dr. İsmet Kaya ile böyle bir çalışma planladık. Hem yarıyıl tatilini hem de sonrasında kalan vaktimizi daha verimli geçirebilmek için motivasyon semineri düzenledik” şeklinde konuştu.