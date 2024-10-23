Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, Dicle ilçesinde kurt saldırısıyla sığındıkları kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden çalışan İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, gelen ihbarlar üzerine mahsur kalan hayvanları da kurtarıyor.

Dicle ilçesi Boğaz Mahallesi’nden gelen ihbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, kurtların saldırısında sığındıkları kayalıklarda mahsur kalan keçilere ulaştı.

İtfaiye ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan iki keçiyi, yaptıkları çalışma sonucu kurtararak sahibine teslim etti.

Keçilerine kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaş, itfaiye ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.