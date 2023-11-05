Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kursiyerlerin yaptıkları resim ve takılar sergilendi.

Yenişehir Belediyesine bağlı Rabia-Tül Adevviye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde eğitim alan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan tablolar ile Engelsiz Yaşam Merkezi’nde üretilen takılar sanatseverlerle buluştu.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, sanatın her alanında var olduklarını belirterek, “Emeği geçen eğitmenlerimize teşekkür ederim. Burada gençlerimizin sanatla buluşmasını sağlıyoruz. Öğrencilerimizin bu güzel eserlerinin hem bizler hem de gün içerisinde sergiyi ziyarete gelecek olan akranları tarafından görülmesini sağlamak bizim için mutluluk verici. Özel gereksinimli bireylerimizin de ellerinden çıkan takı tasarımlar ve birbirinden eşsiz tablolar bizim için çok kıymetli” dedi.