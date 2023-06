Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlık alımı ve kesimini sağlıklı bir şekilde yapması için kesim ve satış yerlerini belirledi.

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban ibadetlerini steril bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, kentteki kamu kurumları ve ilçe belediyeleri ile yaptığı çalışmalar sonucunda 4 merkez ilçede kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.

Kurban kesim yerleri şu noktalar olarak belirlendi:

Sur’da; Mardin yolunda yer alan Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası, Kamer-Et Kombinası ve Güler-Et Kombinası, Yenişehir’de; Üç Kuyular TOKİ semt pazarı yeri, Kurdoğlu Lojmanları içindeki beton saha, Bağlar’da; Beymir Et Entegre Tesisleri San. Ve Tic. A.Ş. Övündüler Mahallesi OSB 8. Sokak No: 29/1, 8. Anajet Hava Kuvvetleri Komutanlığı oto yıkama yeri, AS-ET Besi Çiftiği Övündüler Mahallesi OSB 5. Sokak No: 10/1, Kayapınar’da Şehir Stadyumu 1 Nolu Giriş Otopark Alanı, Urfa Yolu üzeri Emniyet Lojmanları (Eski) Merkezi Isıtma Sistem Binası Yanı.

Kurban satış yerleri, Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası, Yeşil Vadi (Çarıklı) Mahallesi Besi Çiftlikleri, Şehitlik kömür tevzi sahası, Yeniköy Mezarlığı karşısı, Şehir Stadyumu karşısı Laleş Bulvarı.