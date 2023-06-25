Diyarbakır’da tatlıcılar, Kurban Bayramı için ortalama üretecekleri 30-35 ton "tescilli" burma kadayıf ile başta kentte olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşın ağzını tatlandıracak.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Diyarbakır’da tatlıcılar gece gündüz üretime geçti. Kentin “tescilli” tatlısı burma kadayıf ise müşterilerin ilk tercihi arasında. Kentte üretim yapan bütün tatlıcıların bayram için ortalama 30-35 ton burma kadayıf üretimi yapacağı tahmin ediliyor.

Diyarbakır’da tatlıcılık sektöründe hizmet veren meşhur kadayıfçı Sıtkı Usta işletme sahibi Mehmet Altunbay, kentin tescilli burma kadayıfında fıstıklı ve cevizlinin, bayram için tavsiye ettikleri çeşitler arasında olduğunu söyledi.

Bu bayram kendi üretecekleri kadayıfın 4-5 ton civarı olacağını belirten Altunbay, "Bayram yoğunluğumuz başladı. Bayramda ortalama 4-5 ton civarında tatlı üreteceğiz. Diyarbakır genelinde ise 30-35 ton, genel bütün tatlıcılarla beraber tatlı üretimi yapacağız" dedi.

Diyarbakır’dan Türkiye’nin birçok iline tatlı yetiştirebilmek için 3 vardiya çalıştıklarını aktaran Altunbay, "Türkiye’nin hemen hemen her iline otobüs veya kargo ile gönderiyoruz. Dayanma süresi daha uzun olduğu için müşteriler burma kadayıf tercih ediyor. Fıstıklı ve cevizli olarak iki çeşit tercih ediliyor" diye konuştu.

Fıstıklı kadayıfın 290 lira, cevizli kadayıfın 230 lira olduğunu ve vatandaşlara ucuz tatlı tüketmemeleri uyarısında bulunan Altunbay, "Malzeme fiyatları yüksek olduğu için ucuz tatlılar sağlıklı tatlılar değil. Başka maddeler kullandıkları için ucuz etin yahnisi yenmez o yüzden ucuz fiyatlı tatlı tüketmesinler. Her şeyin bir fiyatı vardır o yüzden ucuz fiyatlı tatlıları vatandaşlarımız tüketmesin" şeklinde konuştu.