Diyarbakır’da Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ilçe müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere tiyatro şenliği yaşattı.

Belediye, ilçede 160 Kur’an kursu öğrencisine yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Kur’an kurslarına teşvik edilen çocuklar, sanatla tanışıp doyasıya eğlendi.

Tiyatro şenliğinde interaktif bir şekilde yazılan ve sergilenen oyunda, kaplumbağa, kaktüs, balerin, palyaço ve Alâeddin gibi farklı karakterler üzerinden bireysel farklılıkları konu alıp bu farklılıklara saygı duyulması gerektiği, aynı zamanda onların belirli özelliklerinin olduğunu ve bu özelliklerinin birbirinden farklı olabileceğine değinilerek, bu farklılıklar ve farklılıklara saygı konusu günümüz akran zorbalıklarından esinlenerek ele alınarak çocukların en iyi bir şekilde anlayabilmesi ve kendilerini oyunun içinde hissedebilmesi sağlandı.

Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, öğrencilere bu tarz etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, “Birçok farklı alanda yanlarında olmaya ve elimizden gelen destekleri sonuna kadar sunmaya hazırız. Birçok farklı alanda kurslarımızdan yararlanan Kuran kursu öğrencimiz mevcut bunların içerisinde yüzme, tiyatro, futbol gibi birçok spor dallı mevcut” dedi.