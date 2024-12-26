Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, körlere yönelik bağımsız hareket eğitimi düzenleyecek.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında körlerin bağımsız ve güvenli bir şekilde hareket etmesi amacıyla bağımsız hareket eğitimi düzenleyecek. Eğitim için başvurular 26 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında Sümerpark Ortak Yaşam Alanında bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yapılacak. Eğitim, başvurular tamamlandıktan sonra 6 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde bulunan Mola Evinde verilecek.

Eğitimde, içerik olarak duyusal ayırt etme ve kavramlar ayırt etme teknikleriyle başlayarak, arama teknikleri ve yönelim becerilerine kadar çeşitli konular işlenecek. Katılımcılar, takip ve rehberle yürüme teknikleri ile baston kullanımı konularında da eğitim alacak. Eğitimle, körlerin daha bağımsız ve güvenli bir şekilde hareket etmelerinin sağlaması amaçlanıyor. Eğitim, toplumsal farkındalığın artırılması ve engellilerin günlük yaşamlarını daha bağımsız bir şekilde sürdürebilmeleri için önemli bir adım olacak. Eğitimden faydalanmak isteyen körler, Sümerpark Ortak Yaşam Alanında bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığına 26 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında başvurabilir.