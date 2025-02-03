Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde site içinde köpek saldırısını uğrayan kadın ve çocuğun canını kurtarmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bir site içinde yürüyen kadın ve çocuğa, köpek saldırdı. Önce çocuğu kovalayan köpek, daha sonra yanında bulunan kadına saldırarak kolundan ısırdı.

Uzun süre kendini kurtarmaya çalışan kadın, çığlıklar içinde köpeği devirip mücadele etti. Çağlıklar üzerine yardıma gelen adam, köpeği kovaladı.

O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.