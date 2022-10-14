Diyarbakır’ın Silvan ilçesi, Silvan-Batman karayolunun 12. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi, Silvan-Batman karayolunun 12. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza, Silvan ilçesi, Silvan-Batman karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 20.20 sıralarında Ferhat Tunç idaresindeki 34 VT 7502 plakalı Ford marka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp daha sonra yolun karşı tarafına doğru takla atarak durdu. Kazada sürücü Ferhat Tunç, ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralıya ilk müdahalesini yaparak Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk etti. Tedavi altına alınan Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.