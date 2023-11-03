Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ekim ayında yapılan 80 operasyonda gözaltına alınan 159 şüpheliden 5’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ekim ayında gerçekleştirdiği 80 operasyonda 159 şüpheli gözaltına aldı. Operasyonlarda 55 bin 826 paket sigara, 134 bin 881 yaprak sigara sarma kağıdı, 105 bin 920 dal makaron, 81 bin 600 adet sigara filtresi, bin 798 dal puro, 181 adet elektronik sigara, 6 kilo nargile tütünü, 364 litre alkollü içki, 8 şişe alkollü içki, 188 adet kaçak cep telefonu, 197 adet cep telefonu aksesuarı, 489 adet cinsel içerikli hap, 56 çift kaçak ayakkabı, 3 adet çek, 21 adet kredi kartı, 10 adet kaşe, 18 adet tabanca, 2 adet uzun namlulu tüfek, 2 adet av tüfeği, 27 adet şarjör ve 528 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 152’si emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakılırken, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi, 5 şüpheli de tutuklandı.