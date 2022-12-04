Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, dini nikahlı çift arasında yaşanan “kıskançlık” krizi kanlı bitti. Kadın, eşi tarafından ensesinden vuruldu.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, dini nikahlı çift arasında yaşanan “kıskançlık” krizi kanlı bitti. Kadın, eşi tarafından ensesinden vuruldu.

Olay, Yenişehir’in Gürdoğan Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Gülcan A. ve dini nikahlı eşi S.G. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandı. Çift arasında yaşanan gerginlikle Gülcan A., S.G. tarafından ensesinden vuruldu.

Durumun 112 Acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Gülcan A., olay yerinden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Gülcan A., daha sonra kentteki devlet hastanesine sevk edildi.

Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.