Diyarbakır’da 4-5 Şubat tarihlerinde yapılan Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun 2023 faaliyet programda yer alan Spor Tırmanış Büyükler Bouldering (Kısa Kaya) Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Diyarbakır’da 4-5 Şubat tarihlerinde yapılan Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun 2023 faaliyet programda yer alan Spor Tırmanış Büyükler Bouldering (Kısa Kaya) Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Diyarbakır’da 4-5 Şubat tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Spor Tırmanış Büyükler Bouldering (Kısa Kaya) Türkiye Şampiyonası Türkiye Dağcılık Federasyonu, Diyarbakır Gençlik ve Spor il müdürlüğü ve Yenişehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılan şampiyonaya 15 ilden 69 sporcunun katıldı

Müsabakalar 4 Şubat saat 09.30’da seremoni ile başladı. Bugün de yarı final ve final turlarının ardından müsabakalar ödül töreni ile son buldu. Şampiyonaya Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ve Spor Hizmetleri Müdürü Aydın Çetin katıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanıştan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Ekin, Diyarbakırlı sporseverlerin de ilgiyle izlediği müsabakalar problemsiz bir şekilde tamamladıklarını ifade ederek, "Yenişehir Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşecek olan 4-5 Şubat, 11- 12 Mart ve 29-30 Nisan tarihlerinde farklı kategorilerde Türkiye spor tırmanış Şampiyonasına ev sahipliği yapılacaktır. Desteklerinden ötürü Yenişehir belediye başkan Vekili Murat Beşikci, Türkiye Dağcılık federasyonu Başkanı Ersan Başar Diyarbakır Gençlik ve Spor il Müdürü Nüammer Uslu ve Spor Hizmetleri Müdürü Aydın Çetin’e sonsuz teşekkür ederim" dedi.