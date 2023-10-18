Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi, kış mevsimi öncesinde kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için yeni yol, yol bakım ve üst yapı çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bağlar Belediyesi, ilçenin kırsal bölgelerinde ve ilçe merkezinde kış hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni yapıların inşa edildiği yerleşim yerlerine yeni yollar açılarak ulaşım sorunu çözülüyor. Su taşkınları ve sel olaylarına karşı belediye ekipleri beton boru döşeme çalışmaları yaparak kış döneminde mağduriyet yaşanmaması için önleyici tedbir alıyor.

Kırsal Karahan Mahallesi merkezi ile mahalleye bağlı Sofu Halil, Altıntepe ve Kışla mezralarında 15 kilometreye yakın yeni yol çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, Övündüler Mahallesi’nde 18 ve Ekinciler Mahallesi’nde de 22 olmak üzere toplam 40 adet beton boru döşeme çalışması gerçekleştirdi.

İlçe merkezinde ise Bağcılar Mahallesi’nde diğer kurumların gerçekleştirdiği alt yapı çalışmaları sonucu bozulan yollara yönelik asfalt yama çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış öncesinde yolları ulaşım için elverişli hale getirdi. Titiz bir çalışma yürüten ekiplerin çalışmaları çevrede yaşayan esnaflar ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yıl boyunca kırsal bölgelerde yeni yol açma, bozulan yolları yenileme ve üst yapı çalışmalarını yürüttüklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, merkezde de yine vatandaşların huzur içerisinde yaşaması için yoğun bir gayret ortaya koyduklarını söyledi.

Beyoğlu, “Bizim için hizmetin sınırı ve zamanı yok. Yılın her döneminde bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kışa yönelik tedbirleri de alıyoruz. Ekiplerimiz kırsal bölgelerde yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor. İhtiyaç duyulan bölgelere yeni yollar kazandırıyoruz, su ve sel olaylarına karşı beton boru döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz” dedi.