Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmalarını yürütüyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda, kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu, menfez çalışması yapıyor.

Vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye taşımak için grup mahalle yollarının genişliğini de artıran ekipler, altyapısı tamamlanan yollarda sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, Çınar ilçesi Hızırbey mahalle yolunda 1. kat sathi kaplama asfalt yapımında 2.3 kilometre yolu tamamladı. Bismil Türkmenhacı-Kazancı- Çınar Aktepe mahalle yolu 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmasında 14 kilometre yol bitirildi. Sur ilçesi Karacaören mahalle yolunda 1.5 kilometre yola 1. kat sathi kaplama asfalt serildi. Ergani ilçesi Devletkuşu mahalle yolu 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmasında 8 kilometre yol tamamlandı. Kayapınar ilçesi Avcisuyu mahalle yolu 1. Kat sathi kaplama asfalt çalışmasında 4.6 kilometre yol bitirildi.