Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda, kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu, menfez çalışması yürütüyor.

Vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye taşımak için grup mahalle yollarının genişliğini de artıran ekipler, 7/24 en iyi hizmeti sunmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Ekipler, Lice Birlik-Şenlik grup mahalle yolu 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmasında 12 kilometreyi, Çermik Aşağı Taşmalı mahalle yolu 1. kat sathi kaplama asfalt çalışmasında 5,3 kilometreyi tamamladı.

Çınar Mollaali- Karaveli mahalle yolu 1. kat sathi kaplama asfalt çalışması 3 kilometre, Sur Doğukarakoç mahalle yolunda 2. kat sathi kaplama asfalt çalışmasında 2,5 kilometre yapıldı.