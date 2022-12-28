Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında kentin gelişmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında kentin gelişmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek oldu.

Büyükşehir Belediyesi, 2022’de hayvan içme suyu göletlerinden, tarımsal sulama amaçlı havuzlara, çiftçilere fide-fidan dağıtımından, tarımsal ekipman desteğine, ipekböcekçiliği ve arıcılığa kadar farklı alanlarda üreticilere katkı sundu.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığı geliştirmek, tarımsal sulama altyapılarını güçlendirmek ve yerel üreticiyi desteklemek amacıyla 2022’de 134 hayvan içme suyu göleti bakım ve onarımı yaptı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının, Çermik ve Çüngüş ilçelerindeki 17 mahallede yapımını gerçekleştirdiği sulama kanallarında ise çalışmalar devam ediyor.

Karacadağ’daki jeosit alanları tespit edilecek.

Büyükşehir Belediyesi, "Mezopotamya’nın altın üçgeni yol haritası" dahilinde Diyarbakır’ın zengin kültürel mirasının turizme kazandırılması, bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Karacadağ’ın UNESCO Küresel Jeoparklar programına dahil edilmesi için yaptığı müracaat kapsamında Diyarbakır il sınırları içerisindeki jeosit alanlarının tespit edilmesi için proje hazırladı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın Teknik Destek Programı kapsamında "Potansiyel Jeopark Alanı İçerisinde Jeosit Tespit ve Değerlendirme Çalışmaları İçin Danışmanlık Hizmeti Talebi" projesi kabul edildi.

Proje çerçevesinde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca kurulacak ekip, Karacadağ’da jeosit tespiti, haritalandırılması ve raporlanması için 60 gün boyunca saha tarama çalışması yapacak. Diyarbakır’ın fıstık, badem ve ceviz üretiminde Türkiye’nin en güçlü illerinden biri olması için çalışmalarına devam eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2022 yılında Bismil, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hazro, Hani, Kulp, Lice, Silvan, Sur ve Yenişehir ilçelerinde 100 bin ağaca fıstık aşısı uyguladı.

Kırsal mahallelerde bulunan fıstık ağaçlarına 100 bin göz aşısı yapılırken, ilçelerdeki ceviz ağaçlarına ise 12 bin kalem aşısı uygulandı.