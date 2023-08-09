Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Diyarbakır’da kira artışlarının yüzde 200’lere kadar çıktığını söyleyen Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, fahiş kira fiyatlarına karşı uydu kent önerisinde bulundu.

Deprem sonrası birçok ilde konut satış fiyatlarından kira fiyatlarına kadar yasal oranın üstünde artışlar devam ediyor. DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, Diyarbakır’da da depremden dolayı konutlara talebin yükselmesiyle birlikte ev fiyatlarının tavan yaptığını, uydu kentlerin kurulmasıyla yükselen fahiş kiraların önüne geçebileceğini söyledi.

Yeni imar yerlerine ihtiyaç duyulduğunu belirten Akbaş, devletin sosyal konut projelerinin hız kazanması için özel sektöre de vermesi gerektiğini dile getirdi.

Ev fiyatlarının fahiş bir şekilde artmasından dolayı vatandaşlara çağrıda bulunan Akbaş, “Özellikle son zamanlarda fahiş kira artışlarından bizde il olarak çok mustaribiz. Hükümetimiz kirada yasal olarak yüzde 25, ticarilerde yüzde 57 olarak açıkladı. Tabii bu tek hükümetimizin işi değil, toplumun da vicdani bir şekilde yardımcı olması gerekiyor. Çünkü insanları etkileyen bu zor süreçte çalışan ve çalışmayan vatandaşlarımız var. Büyük bir deprem atlattık, bu kira fiyatlarının bu kadar fahiş fiyatlara verilmesi bizleri üzüyor" dedi.

"Özel sektör de elini taşın altına koysun"

Diyarbakır özelinde depremden dolayı arz meselesi olduğunu aktaran Akbaş, şunları söyledi:

"Kira ve konut fiyatlarının düşmesi için yeni imar alanlarına ihtiyacımız var. Bizim toplum olarak da kendimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Devletimiz de sosyal konutlara hız vermesi gerekiyor. Bunu da kendisi tek başına değil, özel sektöre de vererek daha hızlı ve yararlı olacağını düşünüyorum. Bu konuda da bir çağrımız var. Biraz da özel sektör de elini taşın altına koysun. Çok az bir karla hem konut üretimi anlamında katkı sunsun ve devletle iş birliği içerisinde olsunlar.”

Ev fiyatlarının yüksek olmasının vatandaşların kredi çekememesinden dolayı kiraya yönelmesiyle birlikte yükseldiğini belirten Akbaş, "Uydu kentlere ihtiyaç var. Özellikle deprem bölgelerinin fahiş kira artışlarını durdurmak için. Devletle özel sektör bizim gibi kuruluşlarla iş birliği içerinde olması lazım. Bu süreci az hasarlı atlatmamız gerekiyor. Enflasyonu vatandaşlarımız yükseltiyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Enflasyon ne kadar çok hükümetin görevi olsa da vatandaşlarımızın görevi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizde israfla aşırı tüketimle enflasyonu da yukarıya tırmandırıyoruz" diye konuştu.

Yapılarda da çok büyük bir arz olduğunu kaydeden Akbaş, "Fakat fiyatlardan dolayı ve kredilerin ulaşımından dolayı herkes konut alımı da yapamıyor. Yapamayınca da kiraya yüklenmek istiyor. Kiraya da gidince ister istemez yükseliyor. Bizim kira orantımız asgari ücrete göre daha fazla” dedi. Akbaş, toplum olarak asgari ücreti de memuru da düşünerek hareket etmek gerektiğini ifade etti.