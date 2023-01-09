Diyarbakır’da yaşayan Adıyamanlılar, dernek çatısı altında birleşti.

Diyarbakır’da yaşayan Adıyamanlılar, dernek çatısı altında birleşti.

Kurucu Başkanlığını Emrah Keser’in yaptığı Diyarbakır Adıyamanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kentte yaşayan Adıyamanlılara destek amaçlı kuruldu.

Yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplantısını yapan Başkan Emrah Keser, kuruluşlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Keser açıklamasında, “Derneğimizi birlikten kuvvet doğar ilkesiyle hemşerilerimizin Diyarbakır’da her anlamda işlerini kolaylaştırmak ve maddi manevi destek olmak düsturu ile kurduk. Değerli hemşerilerimize olan sevgimiz, bu derneği kurmamıza vesile olmuştur. Bir dernek sağlam temeller üzerine kurulmalıdır. Bu temel, fedakarlık, özveri, çıkar gözetmeksizin toplumun her kesimini kucaklayan sevgi, saygı hoşgörü ve özeleştiri üzerine kurulan bir temel olmalıdır. Aynı zamanda bu temel, şeffaf, ileriye doğru atılım yapan, insanların gelecek beklentilerine yön veren, dayanışmayı, birliği, sosyal faaliyetlerde aktif rol oynamayı sağlayan bir temel olmalıdır. İşte Diyarbakır Adıyamanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tam da bu temeller üzerine bina olunan bir kuruluştur. Derneğimizin tüm hemşerilerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan temenni ediyoruz” dedi.