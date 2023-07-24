Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 4 merkez ve 13dış ilçenin kırsal mahallelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için yürüttüğü çalışmalarda, kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu, menfez çalışmaları gerçekleştiriyor.

Vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye taşımak için grup mahalle yollarının genişliğini de artıran ekipler, altyapısı tamamlanan yollarda sathi asfalt kaplama çalışması yapıyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Eski Mardin Yolu’nu yeni Mardin Yolu’na bağlayan 4.5 kilometre uzunluğundaki caddede başlattığı yol genişletme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Kırklar Dağı, Ongözlü Köprü ve Keçi Burcu gibi kentin tarihi mekânlarıyla bağlantısı olan yolda 70 santimetre taş dolgu yapan ekipler, çalışmaların ardından sıcak asfalt serimine geçerek yolun Çarıklı Köprüsüne kadar olan bölümünü tamamladı.

Ekipler, Bağıvar Köprüsü’nden yeni Mardin Yolu’na kadar 4,5 kilometrelik bölümde yol genişletme, köprü, 620 metre fore kazıklı istinat duvarı ve sanat yapılarını inşa ediyor. Altyapı ve asfalt öncesi temel malzeme serme çalışmalarının devam ettiği yolda çalışmalar sona erdiğinde kaldırımlar 3 metre, yol ise 14 metre genişliğinde olacak.

Kırsal mahallelerde 34 kilometre sathi kaplama serildi

Çermik ilçesindeki 7,6 kilometre uzunluğundaki Çöplü Mahalle yolunda 1. kat sathi kaplama asfalt çalışması tamamlandı. Çınar Karabudak-Sürendal grup mahalle yolunda14 kilometre 1. kat sathi kaplama serilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Silvan Bayrambaşı Mahalles’inden Kulp Taşköprü ve Hazro ilçe merkezine bağlantı yolu olarak kullanılan 6,4 kilometre uzunluğundaki yolda 1. kat sathi kaplama çalışması tamamlandı.

Ergani Develi-Karaburçak grup mahalle yolu 1. kat sathi kaplama çalışmaları kapsamında ise 6 kilometre asfalt serildi.