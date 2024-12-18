Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde web sitesindeki Kent Bilgi Sistemini güncellemeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Dijital Belediyecilik faaliyetleri doğrultusunda bir çok yeniliklerin yapıldığı ve bu sayede vatandaşların Kent Rehberi uygulaması ile artık birçok önemli veriye kolayca ulaşabileceği bildirildi. Yenilenen uygulama ile vatandaşların, günlük olarak nöbetçi eczaneleri sorgulayabileceği, adres ve iletişim bilgileri, yol tarifi ile AFAD’ın “Son Depremler verisi” ile depremlere ilişkin bilgilere hızlıca erişilebileceği belirtildi.

Kent Bilgi Sistemi, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile tam entegre bir adres sorgusu özelliği sunduğu, yollar, yapılar, numarataj ve MAKS kodu gibi verilerin ulaşılabilir hale geldiği açıklandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dijital projeler ile kentteki bilgi erişimini kolaylaştırmayı, kenttin dijital dönüşümünü hızlandırarak şehirdeki yaşam kalitesini arttırmayı hedeflediği kaydedildi.