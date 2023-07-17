Diyarbakır’da vatandaşlar, yaz aylarının kavurucu sıcaklarının verdiği harareti meyan şerbetini içerek atlatmaya çalışıyor.

Vatandaşlar, kavurucu sıcakların verdiği hararetti şifa kaynağı olarak da bilinen meyan şerbetini içerek atlatmaya çalışıyor. vatandaşlar, her sokak başında yerini alan şerbetçilerden bir bardak içmeden geçemiyor. Yerin 1 metre altında yetişen meyan ağacı bin bir zahmetten geçip kurutulup ve ardından ezilerek suyu çıkarıldıktan sonra hazır hale gelip vatandaşlara şifa kaynağı olarak satılıyor.

Diyarbakır’da 13 yaşında sokaklarda meyan şerbeti satarak başladığını belirten İrfan Everek, bu işi ilk yaptığında 5 kiloluk şerbet, çiçek yağı tenekesinde sattığını söyledi. Daha sonra sırtında satmaya başladığını ifade eden Everek, "Ondan sonra Dağkapı Dört yolda devam ediyoruz. Vatandaşımız çok seviyor. Günlük 3-4 takım şerbet satıyorum, ortalama 140 litreye tekabül ediyor" dedi.

Şerbetin en önemli şifa kaynağının mideye, akciğer, karaciğer, böbrek ve iç organlara iyi geldiğini aktaran Everek, "Çok faydalı bir şerbettir. Şerbetimizi kendimiz üretiyoruz. 1 metre yerin altındaki ağacını çıkarıp kurutup eziyoruz, tertemiz suyunu çıkarıp temiz bir şekilde vatandaşlarımıza şifayı dağıtıyoruz” diye konuştu.

Diyarbakır’a ilk defa gelip şifa kaynağı olduğu için meyan şerbetini içtiğini söyleyen müşteri, “Bin bir derde şifa olduğu söyleniyor. Ben de o amaçla geldim, denedim. Tadı ne çok iyiydi ne de çok kötüydü. Meyan şerbetinin güzel bir tadı vardı” şeklinde konuştu.

Meyan şerbetinin Diyarbakır’da vatandaşların çok tercih ettiğini belirten müşterilerden Bedirhan Yıldız, meyan şerbetinin mideye şifalı olduğunu bildiklerini dile getirdi.

Şerbetin Diyarbakır’da çok satıldığını kaydeden Yıldız, "Özellikle yaz aylarında çok tüketiliyor. Aç karna çok iyi geldiğini biliyoruz. Biz de bu sıcakta bundan faydalanalım dedik. Hem şifa, hem serinletiyor” ifadelerinde bulundu.