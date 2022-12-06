Diyarbakır’da emniyet güçleri tarafından kasım ayında yapılan çalışmalarda yakalanan 2234 şüpheliden 178’i tutuklanırken, 183 silah ele geçirildi.

Diyarbakır’da emniyet güçleri tarafından kasım ayında yapılan çalışmalarda yakalanan 2234 şüpheliden 178’i tutuklanırken, 183 silah ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe müdürlükleri ve amirliklerinin kasım ayında yaptığı çalışmalarda 2234 şüpheli yakalandı. İşlemi yapılan şüphelilerden 178’i adli mercilerce tutuklanırken, 60 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin çalışmalarında; 153 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 27 adet kurusıkı tabanca, 1591 adet fişek, 60 adet telefon ve çok sayıda ziynet eşya ele geçirildiği kaydedildi.