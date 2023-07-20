Diyarbakır’da tadı ve büyüklüğüyle ünlü karpuzun hasadı başladı.

Dünyanın en meşhur karpuzu unvanına sahip olan Diyarbakır karpuzunda hasat başladı. Ergani ilçesinin kırsal Yolköprü Mahallesi’nde hasadı yapılan karpuzlar tırlara yüklenip batı illeri ve birçok ülkeye gönderiliyor. Diyarbakır Valiliğince düzenlenen karpuz hasadı etkinliğine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, kamu kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı. Hasat etkinliğinde kestiği bir karpuzu inceleyen Vali Su, daha sonra üreticilerle bir araya geldi. Arazide gazetecilere açıklamalarda bulunan Su, Diyarbakır’ın hububat, arpa, pamukta önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti. Kentin her sektörde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Vali Su, "Tarım sektöründe de ciddi bir potansiyele sahip. Hububat, arpa, pamuk ekimi gibi konularda önemli bir potansiyele sahibiz. Aynı zamanda ceviz, üzüm, fıstık gibi ürünlere sahibiz. Bugün hasadını gerçekleştireceğimiz karpuz yetiştiriciliğinde de önemli bir potansiyelde yer alıyoruz. Dünyada karpuz önemli tarım ürünü. Dünyada üretimde 1’inci sırada Çin yer alıyor. Ülkemiz olarak Diyarbakır ise 2’nci sıradadır. Ülkemizin Akdeniz, Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde karpuz yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlimiz ise bölgemizde en çok üretimi yapan şehir konumunda” dedi.

Diyarbakır’da 2023 yılında 30 bin dekar alan üzerine karpuz ekimi gerçekleştirdiklerini anımsatan Su, “İlimizde karpuz üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Tarım Bakanlığımız çok ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu yıl da önemli bir proje gerçekleştirdik. Çiftçilerimize 115 bin 505 karpuz fidesi dağıtımı gerçekleştirdik. Şimdi o çiftçilerimizin ürünlerini alıyoruz. Bu proje yaklaşık 1 milyon 155 bin liralık bir projeydi. Bunun yüzde 75’ini çiftçilerimize hibe olarak verdik. Yüzde 25’ini de çiftçi katkısı olarak gerçekleştirdik. Toplamda geçen yıl ülkemizde 690 bin dekar alanda 3 milyon 394 bin ton karpuz üretimi gerçekleştirilmişti. İlimizde de geçen yıl 27 bin dekar alanda 112 bin ton karpuz üretimi gerçekleştirdik. Bu yıl desteklerimizle biraz artırdık bu rakamı, 30 bin dekara çıkardık. 150 bin ton üzerinde üretim gerçekleştirmiş olacağız. Bizim için önemli bir ürün olan karpuz, yaz mevsiminin en önemli serinletici meyvelerinden bir tanesidir. Çiftçilerimizin ellerine sağlık diyorum” diye konuştu.