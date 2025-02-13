Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 250 kırsal mahalle yolundan 216’sını ulaşıma açtı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kış şartlarında ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için kent merkezi ve kırsal mahalle yollarında 6 şantiyede, 100 personel, 62 ekip ve çok sayıda ekipmanla 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde, Bağlar, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Ergani, Hani, Kulp, Lice ve Silvan ilçeleri ile kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 250 mahalle yolunun ulaşıma kapanması sonucunda, belediye ekipleri seferber oldu. Bağlar’da 37, Çermik’te 8, Çınar’da 27, Çüngüş’te 34, Dicle’de 18, Ergani’de 48, Hani’de 18, Kulp’ta 22, Lice’de 19 ve Silvan’da ise 19 olmak üzere toplamda 250 kırsal mahalle yolu kapanmıştı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 216 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Çüngüş ilçesinde ise çalışmalar devam ediyor. Ekipler, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı mücadeleye devam ederek, vatandaşların zorlu hava şartlarında ulaşımda güçlük yaşamamaları için görevlerini sürdürüyor.