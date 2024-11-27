Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 5 ilçe ve Karacadağ bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 98 köy yolunu ulaşıma açtı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, yoğun kar yağışının etkili olduğu Kulp, Lice, Dicle, Hani, Çüngüş ve Karacadağ bölgelerinde yürüttüğü hummalı çalışmayla kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açtı. Toplamda 98 köy yolu ve 14 grup yolunun ulaşıma kapandığı bölgelerde ekipler, 625 kilometrelik bir alanda yoğun bir çalışma yaptı. 18 araç ve 67 personelin özverili gayretiyle yürütülen çalışmalar kapsamında kısa sürede tüm yollar ulaşıma açılarak yurttaşların mağduriyetleri giderildi.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kent genelinde kış koşullarına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.