Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ve Hani ilçelerinde kar nedeniyle kapanan kırsal mahallelerdeki 129 kilometrelik yolu yoğun çalışmalar sonucu ulaşıma açtı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Mahalli Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Kulp ilçesine bağlı Alaca Mahallesi’nde 3 kilometre, Hani ilçesine bağlı Kaledibi Topçular Mahallesi’nde 26 kilometre, Yukarı Turalı Mahallesi’nde 43 kilometre, Çukur Mahallesi’nde 12 kilometre, Kuyular Mahallesi’nde 12 kilometre, Kalaba Gürbulak Mezrası yolunda 10 kilometre, Ekşin’de 23 kilometre olmak üzere toplamda 129 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Ekipler, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.