Diyarbakır’daki kamu hastanelerinde ilk kemik iliği nakli merkezi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kuruldu.

Diyarbakır’da sağlık alanında önemli bir adım atılarak, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Kemik İliği Nakli Merkezi açıldı. Bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan merkez, özellikle lösemi, lenfoma gibi hematolojik hastalıklarla mücadele eden hastalar için umut ışığı olacak.

Kemik iliği nakli, özellikle kan kanseri tedavisinde hayati bir rol oynuyor. Ancak bu tedavi yöntemi, uzman ekip ve yüksek teknolojili altyapı gerektirdiğinden, daha önce Diyarbakır’daki hastalar bu hizmete ulaşmak için başka şehirlere gitmek zorunda kalıyordu. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan yeni merkez, bu zorluğu ortadan kaldırarak hastaların tedavi süreçlerini kolaylaştıracak. Merkezin açılması, özellikle kemik iliği nakli bekleyen hastalar ve aileleri için büyük bir rahatlama sağladı. Daha önce tedavi için başka şehirlere gitmek zorunda kalan hastalar, artık daha kolay ulaşılabilir bir merkezde tedavi olabilecek. Bu durum, hem maddi hem de manevi anlamda hastaların yükünü hafifletecek. Diyarbakır’da açılan kemik iliği nakli merkezinin, sadece şehirdeki hastalar için değil, çevre illerden gelen hastalar için de bir çekim merkezi olması bekleniyor. Bu durum, bölgesel sağlık turizmine de katkı sağlayarak, Diyarbakır’ın sağlık alanındaki önemini artıracak.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Servis Yöneticisi Prof. Dr. Cengiz Demir, kemik iliği nakli sürecinin aslında daha önce olması gerektiğini ve gelir gelmez girişimlere başlandığını söyledi. Prof. Dr. Demir, "Özellikle akut lösemi hastaları, lenfoma hastaları ve Multipl Miyelom hastalarında mutlaka tedavinin bir parçası olarak görülen ve yapılması gereken bir hizmet, bir tedavi şekli olduğu ve Diyarbakır’da da bunun eksikliğini hissettiğimiz için hastaları maalesef dışarıya gönderiyorduk şimdiye kadar ama şimdi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu hizmeti yürütebileceğimiz bir merkeze sahip olduk. İnşallah bu hizmeti sağlıklı bir şekilde yürüteceğiz ve halkımızda bu hizmete yaşadıkları şehirde ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Kemik iliği naklinin oldukça pahalı bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demir, "Gerek hazırlık sürecinde kullanılan ilaçlar gerekse daha sonraki süreç içerisinde kullanılan ilaçlarla birlikte işlemin kendisi çok pahalı bir tedavi aslında fakat Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bu hizmeti tüm hasta gruplarına ücretsiz bir şekilde sunuyoruz" şeklinde konuştu.