Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan Kale Barajı sulaması ana iletim hattında çalışmalar başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta.

Bu kapsamda, Kale Barajı sulaması ana iletim hattı tünelinde inşaatı çalışmalarının başladığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Diyarbakır ilindeki tarımsal sulamalarımızın kilit ünitelerinden biri olan ve 139 bin 420 dekar arazinin sulanacağı ovalara suyu iletecek Kale Tüneli çıkış portalında kazı çalışmalarına başlandı. Tünel inşaatının tamamlanmasıyla Çermik Kale Barajı’nın rezervuar alanında biriken su 9 bin 375 metre uzunluğundaki tünel ve iletim kanalı vasıtası ile bereketli arazilerimiz ile buluşacaktır” dedi.

Çermik Kale Projesinin tamamıyla hayata geçmesi ile 13 bin 942 kişiye iş imkanı ve 2025 yılı rakamları ile 1 milyar 185 milyon TL milli ekonomiye katkı sağlanacaktır.