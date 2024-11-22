Diyarbakır’ın Hani ilçesinde Recep Aydoğdu’nun kaldırımda yürürken kalp krizi geçirdiği an güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldıran Aydoğdu, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün Hani ilçesi Hükümet Caddesi’nde kaldırımda yürüyen Recep Aydoğdu, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Aydoğdu’nun kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği belirlendi.

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Aydoğdu’nun kalp krizi geçirdiği ve yere yığıldığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: iha