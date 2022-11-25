Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesince, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde seminer düzenlendi.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesince, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde seminer düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü uzman psikologları, aile ve eğitim merkezindeki kursiyer ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen seminerde kadına yönelik şiddetin boyutları, nedenleri ve mücadele yöntemlerini anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Bakanı Hüseyin Beyoğlu, kadına şiddetin insanlık suçu olduğunu belirtti. Seminerin yoğun ilgi görüldüğünü dile getiren Beyoğlu, "Kadim medeniyetimiz kadına en güzel değeri vermektedir. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirdiği yasal düzenlemeler, kadının iş ve sosyal hayata katılımı konusundaki pozitif ayrımcılıkla takdir edilecek bir duruma gelmiştir” dedi.