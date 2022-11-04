Diyarbakır’da polis ekiplerinin iki depoya düzenlediği operasyonda 7,5 milyon dal boş makaron ve 550 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’da polis ekiplerinin iki depoya düzenlediği operasyonda 7,5 milyon dal boş makaron ve 550 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Bağlar ilçesinde bandrolsüz ve gümrük kaçağı makaron bulunduğu tespit edilen iki depoya eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 7,5 milyon dal boş makaron ve 550 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.