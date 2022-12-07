Diyarbakır Emniyeti kaçakçılara göz açtırmıyor. 193 operasyonda 218 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uzun namlulu silah ve yasak ürünler ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyeti kaçakçılara göz açtırmıyor. 193 operasyonda 218 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uzun namlulu silah ve yasak ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimler tarafından 5 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında kent genelinde 193 operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 218 şüpheli yakalanırken, 5 adet uzun namlulu silah, 10 adet ruhsatsız tabanca, 29 şarjör, 346 adet uzun namlulu silah fişeği, 456 adet tabanca fişeği, 26 bin 856 litre akaryakıt, 46 bin 234 paket kaçak sigara, 19 adet bandrol, 2 bin 500 adet sahte para yapımında kullanılan kağıt, 645 kilo kıyılmış tütün, 170 kilo nargile tütünü, 2 bin 909 dal kaçak puro, 7 milyon 632 bin 120 dal makaron, 442 adet kaçak cep telefonu kılıfı, 358 adet cep telefonu aksesuarı, 150 adet alkollü içki şişesi, 4 adet sahte para yapımında kullanılan kimyasal sıvı ve toz madde, 3 bin adet şeffaf poşet, 1 adet beslenmesi yasak makak cinsi maymun, 109 adet elektronik sigara, 7 adet plastik tank, 4 adet kompresör, 4 adet dolum enjeksiyon makinesi ve 247 adet tarihi eser ele geçirildiği bilgisi verildi.