Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Diyarbakır Judo il Temsilciliğinin organize ettiği 2022-2023 eğitim-öğretim yılı okul sporları yıldızlar judo şampiyonası sona erdi.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Diyarbakır Judo il Temsilciliğinin organize ettiği 2022-2023 eğitim-öğretim yılı okul sporları yıldızlar judo şampiyonası sona erdi.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Diyarbakır Judo il Temsilciliğinin organize ettiği Okul sporları Yıldızlar Grup Şampiyonasına 15 ilden 124 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Şampiyonaya Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu, şube müdürleri Aydın Çetin ve Bakı Karabulut katıldı.

Şampiyonada ilk 3 dereceye giren sporcular Nevşehir’de 4-5 Mart tarihlerinde yapılacak olan Okul Sporları Türkiye Judo Şampiyonası’nda okullarını temsil edecekler.

Diyarbakır’da yapılan önemli organizasyonlardan birisi olan Okul Sporları Yıldızlar judo Şampiyonası açılış seremonisi Diyarbakır Seyrantepe Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşirken, açılış seremonisinin konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu "Diyarbakır ili olarak Okul sporları Judo grup müsabakalarına ev sahipliği yaptığımız için çok mutlu ve gurur olduğumuzu ifade etmek isterim. Şampiyonaya katılım sağlayan 15 ilden 124 sporcularımıza ve antrenör arkadaşlarımıza başarılar dilerim.” dedi.

Müsabakalar, 4-5 Şubat tarihlerinde Seyrantepe Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.