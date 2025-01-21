Diyarbakır İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan 12 kişilik su altı arama kurtarma ekibi, Dicle Barajı gölünde arama kurtarma tatbikatı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayapınar Belediyesi Anzele Kapalı Yüzme Havuzunda, ‘su altında pusula kullanımı, dalış işaretleri, problem yönetimi, su altında kaybolan kişi ve nesneleri arama bulma, gece dalışı ve derin dalış’ gibi konularda teorik ve pratik eğitimler aldıktan sonra, ekip üyeleri Dicle Barajı gölünde gerçek hayatta karşılaşılabilecek durumlar için tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.

Tatbikat, boğulma vakalarına müdahale etme, sel veya taşkınlarda kaybolan kişileri arama, su altında kalmış araç ve nesneleri çıkarmanın yanı sıra su altı enkazlarını inceleme ve gerektiğinde kurtarma operasyonları düzenleme gibi zorlu görevleri içerdiği kaydedildi.

Yaz-kış arama kurtarma faaliyetlerine devam eden ekibin su altında kaybolan kişileri bulmak ve kurtarmak amacıyla gerçekleştirdiği tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan İtfaiye Daire Başkanlığı Dalgıç Ekip Amiri Mehmet Ercan Baran, su altı arama kurtarma ekiplerinin Eğil’deki Dicle Barajı gölünde gerçekleştirdikleri eğitimleri değerlendirdi.

Baran, ekiplerini iki gruba ayırarak kademeli eğitimler gerçekleştirdiklerini belirterek, yeni teknolojik malzemeleri yavaş yavaş denediklerini söyledi. Baran, "Su altı dronunu havuzda denedikten sonra Eğil’e geldik. Su altı dronu bazı derin bölgelerde dalgıçların ulaşamayacağı yerlerde kullanılması açısından çok önemli. Dron kullanılması çalışmalarımıza önemli ölçüde yardımcı olacak" diye konuştu.