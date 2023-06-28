Diyarbakır’da 40 yıldır Canlı Hayvan Borsa’sında kasaplık yapan vatandaş, kesilecek kurbanlıkların işin ehline verilmesi uyarısında bulundu.

Diyarbakır’da Kurban Bayramı sevinci yaşanırken vatandaşlar bir yandan da aldıkları kurbanlıkları kesmek istiyor. İşin uzmanı olmayan kişiler hayvan kesimlerini yapmaya çalışırken sakatlıklar ve kazaları da beraberinde geliyor. İşin uzmanı da kesimlerin kendilerine bırakılması gerektiğini söylüyor.

Diyarbakır’da 40 yıldır hayvan pazarında kasaplık yapan Hacı Murat Yalçınkaya, kasap olmayıp kasaplık yapmaya çalışan vatandaşlara, işi ehline bırakmaları gerektiğini söyledi.

Bir kişinin kesim yapabilmesi için kasap olması gerektiğini belirten Yalçınkaya, "Adam kapıcı yada hamallık yapıyor dışardan gelip burada kasaplık yapmaya çalışıyor. Bütün sakatlıklar bu yüzden çıkıyor. İşin uzamanı değiller. Bilmiyorlar, kendilerini kesiyorlar. Büyükşehir Belediyesinin hayvan pazarına kasap olmayanları içeri alınmaması için bir önlem alması gerekiyor" dedi.

“Vatandaşlar hayvanlarını kestirirken kasap mı değil mi dikkat etsin”

Kurbanlık hayvanı keserken dini vecibelere göre kesilmesi gerektiğini dile getiren Yalçınkaya, "Hayvanı keserken tekbir getirmek ve dua okunması önemlidir. Ama acemi kasaplar bunları bilmiyorlar. Vatandaş, hayvanını kestirirken kasap mı değil mi buna dikkat etmesi gerekli" diye konuştu.