Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Derneği (DİMDER) işbirliğiyle inşaat müteahhitleri istişare toplantısı düzenlendi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Derneği (DİMDER) işbirliğiyle inşaat müteahhitleri istişare toplantısı düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesinde bir tesiste düzenlenen programda konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tazgel, 21. yüzyılda yeni ve farklı bir ekonomik çağa girildiğinin farkında olunması gerektiğini söyledi. Ekonomik faaliyetlerin planlanmasının yeni çağa göre yapılması gerektiğine vurgu yapan Tazgel, “Ekonomik parametrelerin sürekli değişkenlik arz ettiği, rekabet koşullarının sürekli değiştiği, farklılaştığı bir dünyada kendini değişime kapatan hiçbir işletmenin yaşama şansının olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle yatırımcılarımızın sınır tanımayan ekonomik hareketliliğe ayak uydurması, uluslararası rekabet şartlarına uyum sağlayacak bilgi ve donanıma sahip olması oldukça önem arz etmektedir” dedi.

Diyarbakır’ın sanayi ve turizm sektöründe ciddi bir ivme kazandığını ifade eden DİMDER Başkanı Aziz Elaldı, “Biz sivil toplum kuruluşuyuz. Bu süreçte demokrasinin olmazsa olmazından gerekliliğinden olduğu için, biz de sektörde müteahhitlerde olarak Diyarbakır’ın istihdam alanında ciddi katkıları olan bir kuruluşuz. Bu arada Diyarbakır’ımız sanayi ve turizmiyle ciddi bir ivme kazanıyor. Önümüzdeki süreçte de bu ivme Türkiye çapında çok önemli bir noktaya gelecek. Sizlerin bizim arkamızda durması sebebiyle bu bizdeki görev aşkını misliyle kat ve kat öteye götürdü. Biz yönetim kurulu olarak da bu anlamda ciddi çalışmalar yürüttük” ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen programa DTSO Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tazgel, DTSO meclis üyeleri, DİMDER Başkanı Aziz Elaldı, ses sanatçısı Bedri Ayseli, inşaat sektörü temsilcileri ve müteahhitler katıldı.