Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerde 250 yeni durak kurmak için çalışma başlattı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı; vatandaşların kar, yağmur ve sıcak havalarda toplu taşıma araçlarını beklerken etkilenmemesi için harekete geçti. Proje kapsamında ekipler, merkez ilçelerin dışındaki ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerde yeni durakların yapım çalışmalarına başladı.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Bağlar Oğlaklı TOKİ içerisinde de 5 durak inşa edildi. Çalışma kapsamında şu ana kadar 130 durağı tamamlayan ekipler, 2025 yılı içerisinde 250 durağı tamamlamayı planlıyor.

Ulaşım Daire Başkanı Temel Cengiz, mevcut durakların bakım ve onarımlarının yanı sıra halkın talepleri doğrultusunda yeni duraklar yaptıklarını söyledi. Temel, “Özellikle soğuk havalarda yağmurlu, karlı ve sıcak havalarda vatandaşlarımızın otobüs beklerken sıkıntı yaşamaması adına durakların yapımına başladık” şeklinde konuştu.