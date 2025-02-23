Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, haşere popülasyonlarına karşı ilaçlama çalışmasında görev yapan 287 personele yönelik eğitim programı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ilaçlama ekipleri; sivrisinek, karasinek ve benzeri haşere popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması için tedbirler aldığı belirtildi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından 17 ilçede yıl boyunca aralıksız olarak insan ve hayvan sağlığını tehdit edebilecek sivrisinek, karasinek, yakarca, kene ve benzeri haşerelerle mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Yaz aylarına yönelik hazırlık çalışmalarına erken başlayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, haşere popülasyonlarına karşı ilaçlama çalışmasında görev yapan personelin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla eğitim programı düzenledi.

İlaçlama Biriminde düzenlenen eğitim programında alanında uzman eğitmenlerce 287 personele eğitim verildi. Yaz aylarına hazırlık kapsamında düzenlenen eğitimde ekiplerin bilgi seviyesini yükseltmek amacıyla cihaz kullanımı ve bakımı hakkında detaylı bilgi verildi.

ULV, holder, atomizer ve sırt pompası gibi ilaçlama cihazlarının daha verimli ve bilinçli kullanımını sağlamak amacıyla teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitim verildi. Eğitim sayesinde halk sağlığının korunması, ilaç tasarrufunun arttırılması, cihaz kurulumunun doğru ve etkin şekilde yapılması hedefleniyor.

Eğitim programında konuşan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Vahap Saçaklı, eğitimlerin haşerelerle mücadeleye büyük katkı sağlayacağını belirtti. Saçaklı, gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde yaz aylarında sivrisinek ve karasinek popülasyonunun önemli ölçüde azalacağını ve halkın önceki yıllara göre daha rahat bir yaz dönemi geçireceğine inandığını ifade etti.