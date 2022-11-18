Diyarbakır’da yaklaşık 35 haftalık dünyaya gelen ikiz bebekler, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde 2 hafta süren tedavilerinin ardından hastaneden mezun edildi. 2 yıl önce gebeliğinin 32. haftasında doğum yapan ve 3 ay sonra bebeğini kucağına alan anne ise çocuğunun 2’nci yaş gününü hastanede kutladı.

Diyarbakır’da yaklaşık 35 haftalık dünyaya gelen ikiz bebekler, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde 2 hafta süren tedavilerinin ardından hastaneden mezun edildi. 2 yıl önce gebeliğinin 32. haftasında doğum yapan ve 3 ay sonra bebeğini kucağına alan anne ise çocuğunun 2’nci yaş gününü hastanede kutladı.

Prematüre doğumun Avrupa’da yılda yaklaşık 500 bin, ülkemizde ise 350 bine yakın gerçekleştiğini belirten Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Berat Kanar, yenidoğan bebeklerin 50 bine yakınının, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde sunulan tedavi desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

37 haftası dolmadan doğan bebeklerin prematüre olarak tanımlandığını söyleyen Dr. Kanar, “Bu bebekler anne karnında geçirmesi gereken süreyi dışarıda geçirmek zorunda kaldıkları için ciddi oranda yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Bu hastalar bize geldiklerinde kuvöz ismini verdiğimiz ve özel olarak ısıttığımız cihazların içerisine alıyoruz. Gelişimleri tamamlanmadığı ve solunumları iyi olmadığı için biz bu bebekleri solunum cihazlarına bağlıyoruz. Ayrıca sindirim sistemleri de iyi gelişmediği için özel olarak damar yolundan besliyoruz” dedi.

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Hekimlerinden Dr. Heybet Tüzün ise prematüre doğum gerçekleştikten sonraki süreci anlatarak şunları söyledi:

“Hasta ilk geldiğinde yoğun tedavilere maruz kalıyor. Hastayı belli bir süre büyümeye bırakıyoruz. Bu süreçte en sevdiğimiz nokta anne ile bir araya getirdiğimiz nokta. O süreç bizi hem heyecanlandırıyor hem de duygulandırıyor. Bu zaman dilimi artık bebeğin yavaş yavaş taburcuya alıştırdığımız süreç. Bu süreçten sonra tabi ki hastayı eve göndermekle iş bitmiyor. Bu işin fizyoterapisi, işitme ile ilgili sorunları, görmeyle ilgili problemleri, çocuk gelişim uzmanları ile beraber bu işi sürdürüyoruz. Çocuklar belli bir yaşa gelene kadar biz takiplerini devam ettiriyoruz.”

2 yıl önce kızı Sarya’nın yaklaşık 8 aylıkken doğduğunu ve şu anda 2’nci yaş gününü kutladıklarını belirten anne Saime Üngür, hiç beklenmedik bir anda doğumun gerçekleştiğini söyledi.

Yaşanan bu süreci İhlas Haber Ajansı Muhabirine (İHA) anlatan Üngür, “8 ay civarı bir gebelik söz konusu oldu. Bu zaman zarfında çok kötüydüm. Çocuğumu kaybedeceğim korkusuyla psikolojim de bozulmuştu. Ama çocuğumu buraya getirdiğimiz zaman çok güzel bir şekilde doktorlarımız yardımcı oldu. Sağlıklı bir şekilde çocuğumu 3 ay sonra kucağıma aldım. Çok mutlu olduk. Şu anda da bebeğim büyüdü ve 2 yaşına girdi. Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Çok heyecanlı olduğum için duygularımı ifade edemiyorum” dedi.

Hastaneden yeni mezun olan ikiz bebeklerin annesi Çimen Oruç ise çok mutlu olduklarını dile getirerek, “İnsanın evladının olması çok güzel bir duygu” diye konuştu.

İkiz bebeklerinin taburcu olduktan sonra iki ve üçüncü bebeklerini kucağına aldığını aktaran Oruç, “İlkinde bir kızım oldu. Bu ikizlerim de biraz erken dünyaya geldi. Tabi insanın evladının olması çok güzel bir duygu. Söylediğim gibi biraz erken dünyaya gelince korku ve endişelerim oldu. Bebeklerimi kucağıma aldıktan sonra bütün korku ve endişelerim geçti. Allah’a şükür çok mutluyum. Hastanede çok iyi hizmet edildiği için bebeklerimin sağlık durumu da yerinde. Bundan dolayı buradaki tüm doktor ve hemşirelere çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Hastanede düzenlenen mezuniyet töreninin ardından Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serhat Samancı ailelere hediyelerini takdim etti.