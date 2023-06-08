Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında “İki Nehir Arasında Diyarbakır” ve “Aşk-ı Kelam Hüsnü Hat” sergileri açıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden dolayı ara verdiği Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu’nu yeniden başlattı.

Bu çerçevede sanatçı Büşra Yurtseven’in farklı tekniklerle oluşturduğu ve Diyarbakır’ın tarih ve kültürel hazinelerinin eserlere yansıtıldığı “İki Nehir Arasında Diyarbakır” sergisi Keçi Burcu’nda sanatseverlerle buluştu.

36 eserden oluşan ve resimlerde teknik olarak karışık boya ile dijital teknik kullanıldığı “İki Nehir Arasında Diyarbakır” sergisi 7 Temmuz 2023 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Serginin açılışı Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mesut Tanrıkulu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, Sanatçı Büşra Yurtseven ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, “Diyarbakır bir açık hava müzesi, zenginlikleriyle, kültürel varlıklarıyla bir açık hava şehri olması, elimizdeki imkanların fazlalığı, coğrafyamızın güzelliklerini böyle sanatla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Sanatçı Büşra Yurtseven, Gezi için Diyarbakır’a geldiğini ve çok etkilendiğini için bu sergiyi hazırladığını aktardı.

Sergide farklı teknikler kullandığını anlatan Yurtseven, “Coşkun akan Fırat’ın, nazlı akan Dicle’nin arasında bereketle, medeniyetle, yerleşik düzenle kurulmuş bir şehir. Bu sergide buradan yola çıktım. Diyarbakır’ın renklerini, motiflerini, mimari unsurlarını, ipek böcekçiliğini bu sergide tasvir etmeye çalıştım. Umarım ziyaretçiler bu sergiyi hazırlarken yaşadığım heyecanı yaşarlar” diye konuştu.

Sanatçı Didem Gökhan’ın hat sanatını modern tekniklerle işlediği “Aşk-ı Kelam Hüsnü Hat” sergisini Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi’nde sanatseverlerin ziyaretine açtı. Sergide yer alan eserler, sanatçı Didem Gökhan’ın kendine özgü tarzını yansıtıyor ve izleyicilere farklı bir dünya sunuyor.

Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi’nde 6 Ağustos 2023 tarihine kadar açık kalacak serginin açılışını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mesut Tanrıkulu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, Sanatçı Didem Gökhan ve sanatseverler yaptı.