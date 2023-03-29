Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kurduğu iftar çadırlarında günde 6 bin vatandaş iftarını açıyor.

Dağkapı Meydanındaki iftar çadırında vatandaşlarla iftar öncesi bir süre sohbet eden Vali Su, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Vatandaşlarla beraber dua eden Vali Su’ya iftar programında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi eşlik etti.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı; Dağkapı Meydanı, Kurşunlu Cami Meydanı, Bağlar Cengizler caddesinde kurulan iftar çadırlarında günlük 6 bin kişiye iftar veriyor.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesine ait hasta ve hasta yakını misafirhanesinde kalan vatandaşlara Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur veriliyor.